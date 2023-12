Nuoto | Alberto Razzetti tenta la carta dello stacanovista a Otopeni | a caccia dell’oro in due specialità

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il coraggio di osare. Non è mai stata un’abitudine italiana quella di cimentarsi in poco tempo in gare in successione, dove avere delle chance per imporsi. Questione di abitudine e forse anche un po’ di cultura.fa eccezione, lui che più gareggia e più si diverte. Ne sa qualcosa Stefano Franceschi, suo allenatore, che lo deve tenere a freno a volte perché dentro il sacro fuoco è sempre acceso. Già, l’acqua non va intaccare l’ardere di chi ha voglia di mostrare qualità particolari. Lo si era compreso nel corso degli Assoluti invernali di Riccione che la condizione del “Razzo” fosse speciale: due record italiani notevolissimi, mettendo in un cassetto il primato storico di Luca Marin nei 400 misti e realizzando la doppietta dei pass olimpici nei 200-400 metri della. Un’altra doppietta tenterà domani l’atleta ...

