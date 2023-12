Nuoto | Alberto Razzetti strappa il pass per la finale dei 200 farfalla agli Europei in vasca corta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tutto facile pernelle semifinali dei 200maschili2023 diinin corso di svolgimento a Otopeni, in Romania. Dopo aver ottenuto poco fa l’accesso per l’ultimo atto dei 100 misti, l’azzurro classe 1999 ha conquistato con grande facilità ilanche per ladella gara in cui è campione in carica. Eliminato invece l’altro italiano Christian Ferraro.ha iniziato la seconda semicon unadi studio, prima di iniziare a spingere già dai secondi 25 metri. L’italiano ha così lottato per tutto il resto della gara con lo svizzero Noe Ponti e il tedesco Ramon Klenz e alla fine ha chiuso al ...

Altre News in Rete:

Vino, a Pitigliano torna 'Winter Wine' alla scoperta dei vini del territorio

... a Pitigliano visite guidate al MuseoManzi e trekking urbano 30 Maggio 2018 GROSSETO - Si ... ancora tre settimane per effettuare il test 7 Dicembre 2023 Arezzo, un corso diper persone ...

Nuoto, Alberto Razzetti in finale nei 200 farfalla: "Domani voglio difendere il titolo" OA Sport

Nuoto, Alberto Razzetti conquista il pass per la finale dei 200 farfalla agli Europei in vasca corta OA Sport

Nuoto, Alberto Razzetti in finale nei 200 farfalla: “Domani voglio difendere il titolo”

Alberto Razzetti convince e conquista la finale dei 200 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Otopeni in Romania. L'azzurro, che è il campione in carica, ha concluso ...

Europei di Nuoto in Vasca Corta, Simona Quadarella vola in finale nei 1500 stile libero

Debutto in gara individuale a marce ridotte per Alberto Razzetti e Thomas Ceccon che si prendono il pass per la semifinale dei 200 misti con il nono e il quattordicesimo tempo, dando la sensazione di ...