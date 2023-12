Nucleare | perché all’Europa serve l’Italia Il punto di Claudia Gasparrini Inyg Ain

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Alla Cop28 di Dubai c’è chi scommette già sulcome attore di rilievo per la transizione. Circa venti Paesi hanno promesso di triplicare la generazione di energia dall’atomo, un parallelo all’impegno equivalente di fare lo stesso con le rinnovabili. Non c’era“non possiamo triplicare ciò che non abbiamo”, ha detto martedì il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che però ha aperto alla partecipazione di Roma come osservatore al primo vertice mondiale sull’energia, altro impegno preso dal Belgio alla Cop e in programma a marzo 2024. Sono le parole del ministro alla Giornata annuale dell’Associazione Italianaa catturare idel rinnovato interesse italiano per il. “Ci sono ...