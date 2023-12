Novità Toyota | nuovi obiettivi in Europa

Leggi su tenacemente

(Di giovedì 7 dicembre 2023)Modelli edi Vendita in: l’autorevole YahooFinanza riporta le ultime news dal mondo dell’industria automobilistica.Motor Corp, famosa azienda del Giappone che produce auto, ha annunciato ambiziosi piani per il mercato europeo. Non più tardi del 2026,pronostica di raggiungere la vendita di oltre 250.000 all’anno L'articolo proviene da Tenacemente.