Non solo Zielinski | Giuntoli fa spesa al Napoli | vuole altri due elementi alla Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’ex dirigente delha intenzione di farea Castel Volturno per arricchire l’organico della sua Juve Ilsarà impegnato domani sera a Torino contro ladi Max Allegri. Il match sarà decisivo per gli azzurri. Non bisognerà perdere ulteriori punti in classifica se sicontinuare nel sogno dello scudetto al raddoppio. La batosta casalinga con l’Inter ha certamente raffreddato l’organico ed il gruppo squadra. Adesso ha bisogno di reagire e tornare al successo per quello che è uno dei match più importanti e sentiti dsquadra e dai tifosi partenopei. Domani sarà anche il giorno del re-incontro tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano. L’ex direttore sportivo delha infatti scelto di non rinnovare il suo ...