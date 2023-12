Non solo la portavoce | ecco chi scarica Angelo Bonelli | il verde cola a piccol

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L'autunno del patriarcasi consuma così, con uno stillicidio di comunicati stampa che annunciano addii, con uno smottamento territorio per territorio, non è un tramonto epico, è la consunzione di una leadership ridi. Il suo partitino, chiamato con un eccesso di autostima Europa, si sta rattrappendo sempre di più, un'inarrestabile fissione dell'atomo. Il detonatore sono state le dimissioni, pochi giorni fa, della co-Eleonora Evi, che ha appunto accusatodi “conduzione personale e patriarcale” (e sarà anche un aggettivo inflazionato, ma quando alimenti certi fanatismi narrativi dovresti sapere che possono sempre tornarti contro). Ieri, nuove puntate della soap, che in mancanza di politica sono comunque una botta di vita a sinistra. Anzitutto, ...