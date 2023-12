Non sai se leggere questo articolo? “Do it for the plot”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sei indeciso se fare qualcosa in una determinata situazione? Fallo sempre per la trama. E’il nuovo trend su TikTok della Gen Z. ‘Do it for the‘ ha 113 milioni di visualizzazioni e rappresenta le decisioni prese senza pensarci troppo. Guarda la tua vita come un film dove tu sei regista, protagonista, produttore, sceneggiatore, e agisci come se dovessi sempre rendere la trama il più avvincente possibile. Prendi il controllo della tua narrativa, fai scelte rischiose, esci fuori dalla tua comfort zone e così via. Sei indeciso su cosa fare? Fallo sempre per la trama (Instagram)Riscrivere ad un ex, fare una vacanza da soli: fallo sempre per la trama E così su TikTok spopolano video in cui ragazze e ragazzi raccontano le cose che hanno fatto for the: riscrivere a un ex, mandare un messaggio ad una nuova fiamma, andare ad un ...