(Di giovedì 7 dicembre 2023) La storia di Andrea Palermo, che non vede laMatilde da quando aveva 3 anni, nel 2014. "Ci sono persone fuori di testa, sia uomini che donne" dice Giorgio Ceccarelli de "L'Armata dei Padri"

Altre News in Rete:

Cambio euro - dollaro in discesa sul calo dei rendimenti. Presto nuovi ribassi

In questa sezione,analisi approfondite sui mercati finanziari e notizie di settore che ti ... Se vuoi massimizzare i tuoi profitti e minimizzare i rischi,esitare a visitare la sezione di ...

"Non mi troverai mai". Lo strazio del padre a cui è stata sottratta la figlia ilGiornale.it

Questo è l'unico posto al mondo dove non troverai zanzare (non è la Groenlandia) Everyeye Tech

I migliori robot aspirapolvere di dicembre 2023

Ormai in commercio se ne trovano davvero tanti, con più o meno funzioni. Attenzione, però: al contrario di ciò che si pensa, non è detto che per acquistarlo si debba spendere una cifra particolarmente ...

Pizza al serpente o alla zebra: Coldiretti apre a Napoli la pizzeria degli orrori

In Sud Africa si trova la pizza con le banane arricchita da diversi condimenti ma anche quella con la carne di zebra, molto diffusa nel continente.