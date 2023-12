Non è la Seta | ma c' è una via stretta che riporta l' Italia in Cina

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il giorno dopo l'addiono alla Belt and Road Initiative, la rotta è europea: Michel e von der Leyen sono a Pechino nel primo vertice post-covid. L'obiettivo di ricreare un rapporto equo, in scia al vertice Biden-Xi, con un occhio preoccupato al bis di Trump. Scintille sui sussidi del Dragone alle proprie imprese e sulle chiusure alle aziende europee. Von der Leyen: "Non accettiamo condizioni sleali"