Non ci dobbiamo neanche pensare | Bassetti fa a pezzi i gufi del Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) "Per Natale ci sarà una circolazione contemporanea dell'influenza, che arriverà al picco, e delche continuerà a circolare parecchio": a dirlo l'infettivologo Matteo, sentito dall'Adnkronos Salute. "Ma nona un ritorno delle restrizioni come nel 2020 - ha subito precisato il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova -. Oggi l'identikit del paziente che arriva in ospedale purtroppo è l'80-90enne che non ha mai fatto la dose di richiamo nel 2022 e nel 2023. Sono molto indietro"., poi, ha commentato le dichiarazioni del senatore Lucio Malan, secondo cui "i tifosi delsperano in un grande ritorno di lockdown e obblighi vari. Non ci caschiamo". "Ha ragione il senatore Malan, non ...