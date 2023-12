Noi siamo leggenda | ecco le anticipazioni del settimo e ottavo episodio della serie teen drama fantasy

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ledeldi Noi, la nuovacon tocco dicon Emanuele Di Stefano, Margherita Aresti, Milo Roussel, Giulio Pranno, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Claudia Pandolfi, in onda su Rai2 Quarto appuntamento con latv Noi, una co-produzione Rai Fiction – Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video, in onda giovedì 7 dicembre alle 21.20 in prima visione su Rai2 e RaiPlay con il. Noi– Emanuele Di StefanoNoi...