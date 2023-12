(Di giovedì 7 dicembre 2023) In esclusiva a Chi l'ha visto? sono stati fatti sentire deglidiche tentata di organizzare ladella ex che ha ucciso l'11 novembre

Altre News in Rete:

L'educazione alimentare e i batteri intestinali

...bere, anche se può inizialmente sembrare rilassante poiché incide negativamente sul sistema nervoso, può aumentare l'ansia e disturbare il sonno. Bere molta acqua naturale e anche come, ...

«No tisane, no alcol»: gli audio di Filippo Turetta per la laurea di Giulia Cecchettin Vanity Fair Italia

Cosa NON bere prima di dormire The Wom Healthy

I messaggi di Filippo Turetta alla sorella di Giulia Cecchettin: "Falle accendere il telefono"

Nel corso dell'ultima puntata di "Chi l'ha visto" sono state mandate in onda chat e audio da cui emergono tutta l'ossessione del ventiduenne per la ex fidanzata ...

Filippo Turetta e la festa di laurea di Giulia, gli audio agli amici

Filippo Turetta voleva avere voce in capitolo anche sulla festa di laurea di Giulia Cecchettin: lo rivelano alcuni audio esclusivi trasmessi da Chi l’ha visto nella serata di mercoledì 6 dicembre.