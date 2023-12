No! Questo video non dimostra che il vaccino AstraZeneca è stato prodotto nel 2018

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) «Se il Covid-19 non si era diffuso prima del tardo 2019 e la malattia non era stata nemmeno chiamata con il nome Covid-19 fino all’11 febbraio 2020, come ha fattoad averuncontro il Covid-19 nel luglio del?».è quello che si chiede unvirale, che mostra un’immagine molto sfocata di una confezione dicontro il virus. Su di essa si distingue appena la data, indicata da una freccia,.07.15, scritta secondo il formato AAAA.MM.GG. Tuttavia, l’immagine nelè un fotomontaggio. Per chi ha fretta: Circola un’immagine in undi una confezione disu cui appare la ...