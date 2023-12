No! L’Islanda non vieta i vaccini Covid a seguito di un “eccesso di morti”

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Circolano diverse condivisioni Facebook dove si parla di un presunto «diin tutto il mondo». La conseguenza sarebbe checontro il nuovo Coronavirus (per esempio qui, qui, qui, qui e qui). Tutti sembrano fare riferimento a un post del blog Redazione sera, che a sua volta cita come fonte il sito clickbait News addicts, da cui il testo è stato copia-incollato e tradotto. Per chi ha fretta: Diverse condivisioni rifacendosi a dei post clickbait affermano chevieti idi undiin tutto il mondo. Si citano come fonti una conferenza “free vax” a cui ha partecipato la dottoressa Alexandra (Sasha) Latypova e ...