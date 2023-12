No! A Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) «Un blitz della finanza in unnei pressi di» avrebbe trovato nel locale «carcasse die topi». Ilsarebbe quindiall’istante e il proprietario arre. In realtà anon èun. Per chi ha fretta: Circola una presunta notizia secondo la quale un blitz della guardia di finanza nei pressi diavrebbe trovate carcasse die topi in un ...