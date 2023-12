(Di giovedì 7 dicembre 2023) L'Autorità Palestinese (AP) non assumerà il potere adurante il suo mandato come primo ministro, ha detto Benjamin. "Primo Ministro, questo non accadrà. Chiunque educa i ...

Altre News in Rete:

Netanyahu chiude alla pace: 'L'Anp non guiderà Gaza finché io sarò premier'

L'Autorità Palestinese (AP) non assumerà il potere a Gaza durante il suo mandato come primo ministro, ha detto Benjamin. "Finché sarò Primo Ministro, questo non accadrà. Chiunque educa i propri figli al terrorismo, finanzia il terrorismo e sostiene le famiglie dei terroristi, non potrà controllare Gaza dopo ...

Netanyahu chiude ai negoziati con Hamas: ‘Non ripeteremo questo errore’ Il Fatto Quotidiano

Netanyahu: "Gestiremo noi la sicurezza a Gaza". La replica di Washington: "Resta ai palestinesi" - L'esercito israeliano: "Colpiti diversi obiettivi in Libano" RaiNews

A due mesi dall’attacco di Hamas e con Gaza sotto le bombe, familiari degli ostaggi e civili palestinesi fanno lo stesso appello: “Tregua”

È soprattutto per questo che pochi giorni fa hanno chiesto, ottenendolo, di essere ricevuti dal primo ministro, Benjamin Netanyahu, ribadendo il proprio appello per un cessate il fuoco e la ...

Gaza, le manovre di Washington

L’amministrazione democratica americana starebbe studiando un piano per ristabilire una qualche forma di “governance” a Gaza dopo che le forze armate israeliane avranno terminato il massacro in corso ...