Nella cosiddetta ‘Cop del cibo’ spazio a interessi privati | la tattica dei big dell’alimentare

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Se non avete seguito gli sviluppi della Cop28 in materia di cibo e agricoltura, forse non sapete che la Conferenza sul clima di quest’anno è stata definita la prima “Cop del cibo”. I sistemi alimentari sono responsabili di un terzo delle emissioni globali di gas a effetto serra (GHG), ma raramente vengono messi in discussione. Ora le emissioni legate al cibo sono finalmente sotto i riflettori dei negoziati annuali sul clima, a integrazione delle azioni legate alla tanto necessaria eliminazione dei combustibili fossili. Un’istantanea: il 57% dei gas serra associati alla produzione agricola è dovuto all’allevamento. La zootecnia è responsabile di circa il 32% delle emissioni di metano, un gas serra 80 volte più potente dell’anidride carbonica nel breve periodo (vent’anni). Ridurre le emissioni di metano nei prossimi sette anni ci dà una reale possibilità di rallentare e limitare il caos ...