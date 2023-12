Nel Napoletano rapina a mano armata davanti ad Atm

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMinacciandoli con una pistola hanno rubato soldi, cellulari, carte di credito. Ma le vittime, due carabinieri in licenza, hanno denunciato tutto e sono riusciti a fare arrestare i ladri. Oggi i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli, con il supporto dei militari della Compagnia di Napoli Poggioreale, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere a carico di due napoletani, rispettivamente di 45 e 37 anni, pregiudicati. I due sono gravemente indiziati, a vario titolo, dellaperpetrata ai danni dei due militari che stavano prelevando contante da un Atm in via Grimaldi, a Casalnuovo di Napoli. Hanno una pistola al petto delle vittime, portandogli via il contante appena prelevato, i cellulari, le carte di credito prepagate e altri effetti personali.Con le ...