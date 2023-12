NBA | ‘Star’ scatenate | Doncic sigla un nuovo record

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La notte NBA, che ha visto scendere in campo nuovamente un numero massiccio di squadre (24 team per un totale di 12 partite) a seguito della pausa tra domenica 3 e Lunedì 4 dicembre nella quale nessuna franchigia è scesa in campo, e nei due giorni successivi in cui a scendere in campo sono state a turno quattro squadre di ciascuna ‘Conference’ per i quarti di finali di NBA ‘Cup’ (In-Season Tournament), ha regalato qualche risultato sorprendente ma, soprattutto, alcune prestazioni spettacolari da parte di alcune. Luka, nella roboante vittoria dei Mavs a discapito dei malcapitati Utah Jazz (147-97), ha segnato une concluso la sua partita con una tripla doppia che entrerà nella storia: 40 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Lo score dello sloveno all’intervallo diceva: 29 punti, 10 rimbalzi e 10 ...