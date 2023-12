NBA 2023 2024 | Embiid da 50 punti per i Sixers Superlativo Doncic | Banchero career high con 42

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Settimana particolare per la NBA, con gli occhi tutti puntati sulle fasi finali dell'”In-Season Tournament” le Final 4 di Las Vegas. Ma, se otto squadre sono scese in campo per i quarti di finale tra lunedì e martedì, nella nottata italiana tra mercoledì e giovedì è stato il turno delle altre 22 franchigie precedentemente eliminate e che sono quindi tornare in campo per le solite e tradizionali sfide di regular season. RISULTATI E CLASSIFICHE Una serie di partite con diversi sdi interesse sotto il piano statistico. Luka, ad esempio, aveva un tabellino che recitava 29, 10 rimbalzi e 10 assist….a metà partita. I suoi numeri non si discosteranno molto al termine del match (40+10+11), dato che nel secondo tempo si è seduto abbastanza rapidamente senza più rientrare, considerando che Mavericks-Jazz è finita con uno ...