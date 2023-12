(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Il ‘’ è un momento importantissimo per la città di Milano. Sono statipiù di seidiper creare questie le luminarie nel periodo di”. Così, l’assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina, a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Baci Perugina, parte del progetto del Comune di Milano “”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Altre News in Rete:

SDARISB è il bidone della spazzatura intelligente, ora a meno di 20

... per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione...dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram Iscriviti Le offerte per i vostri regali di...

Comune di Sestu » Natale Insieme – Sestu 2023. Calendario degli eventi Comune di Sestu

Natale degli alberi, Riva: “Investiti 6 milioni di euro” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

I Concerti dell'Umanitaria: Natale all'Opera

Potremmo posizionarli per l'analisi dei dati dei nostri visitatori, per migliorare il nostro sito Web, mostrare contenuti personalizzati e offrirti un'esperienza di navigazione eccezionale. Per ...

Turismo, per il ponte dell’Immacolata in Puglia si scelgono gli agriturismi

Sono oltre 25mila i turisti che hanno scelto, nel lungo Ponte dell’Immacolata, di alloggiare in un agriturismo in Puglia. E’ quanto emerge dalle prime stime di Coldiretti Puglia e di Terranostra Campa ...