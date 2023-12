Natale | consumi in ripresa Meloni | “Nessun colosso web potrà sostituire negozi vicinato”

Altre News in Rete:

Consumi in ripresa per doni Natale:+13%

12.15in ripresa per doni:+13% La spesa degli italiani per le feste è in crescita, anche se l'inflazione gonfia i budget. Per Confesercenti - Ipsos, gli italiani progettano di spendere 223 ...

Confesercenti, consumi in ripresa, per i doni di Natale +13% Agenzia ANSA

Consumi Natale: le previsioni Confcommercio Sassilive.it

Natale nel segno del contenimento a Teramo ed in Abruzzo. Confartigianato: “Si punti sulle micro imprese”

Le feste di Natale fanno impennare la spesa degli italiani che quest’anno, a dicembre, raggiungerà il valore di 24,4 miliardi di euro, vale a dire il 28,3% in più della media annuale. Quasi due ...

Natale, Consumi +13%, Confesercenti soddisfatti

Gli italiani progettano di spendere 223 euro per i regali di Natale, +13% rispetto all'anno scorso. Al netto dell'inflazione, l'incremento di spesa si riduce al +6%. Dicembre chiuderà con un +1,2% nel ...