Natale 2023 | accesi gli alberi a Firenze video

Altre News in Rete:

Cosa si festeggia l'8 dicembre, il significato dell'Immacolata

Si stima che saranno circa 12 milioni gli italiani in viaggio per il ponte dell'Immacolata, e ... ma la più diffusa è quella di addobbare l'albero die il presepe. Di solito a partire da ...

Meteo: NATALE 2023, sono arrivate le nuove Proiezioni, ecco come saranno le Feste iLMeteo.it

Iseo, Mercatini di Natale 2023: tutte le date in programma BresciaToday

“Aspettando Natale… l’Opera in salotto”

L’appuntamento è per domenica 10 dicembre alle ore 16 al Grand Hotel Savoia di Genova con “Aspettando Natale…l’Opera in salotto”. Protagonisti saranno il soprano con GIORGIA ROTOLO e il pianista ...

"Effetto Natale" su benzina e spesa: cosa succede ai prezzi e quanto si risparmia

Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, i dati danno dei segnali in vista della stagione natalizia sul fronte del commercio: “Scongiurato, almeno per ora, il rischio di un ...