Natale 2023 | Abbigliamento second-hand e vintage protagonista

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il periodo natalizio è ormai alle porte, e con esso arriva la difficile ricerca del regalo diperfetto per i nostri cari. Tra le infinite opzioni disponibili, l’(chiamato anche Pre-Loved dagli anglosassoni) e quellostanno diventando un trend sempre più popolare. Ma perché scegliere abiti dia mano come regalo natalizio? E dove è possibile scovare le migliori offerte ed i capiassolutamente da non perdere? qui di seguito per scoprire di più su questa vera e propria moda esplosa sia tra i cosiddetti Millennial, sia tra tutti quelli che hanno pura nostalgia di capi ed accessori che hanno fatto epoca. DOVE NASCE L’Amore per l’dia Mano È bene dirlo: c’è un fascino ...