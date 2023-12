Naspi sospesa se non si comunica il reddito presunto 2024 Le scadenze

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Chi beneficia della2023 è bene che non dimentichi dire ilche presume di percepire nel, pena la sospensione dell’indennità di disoccupazione a fine anno. Annualmente l’Inps ricorda ai cittadini disoccupati (che percepiscono il sussidio) di adempiere a quest’obbligo. E anche quest’anno ha pubblicato il messaggio 4361 del 5 dicembre, lanciando la data limite entro cui effettuare lazione del: il 31 gennaio. Si parla didiverso da zero. Ecco di cosa si tratta e come fare per non vedersi sospendere lain corso di fruizione. ...

In assenza di tale comunicazione, si avvisa che l'erogazione della prestazioneverràal 31 dicembre 2023. Per i soggetti che hanno dichiarato un reddito presunto pari a "zero" per l'...

Chi nel 2023 ha presentato una dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, indicando un reddito diverso da “zero”, deve comunicare, entro il 31 gennaio 2024, anche il reddito presunto per l'anno ...

Rischio sospensione NASPI per chi ha comunicato un reddito presunto superiore a zero nel 2023 e non invia il modello NaspiCom entro il 31 gennaio 2024.