Nasce Nim | l’Osservatorio del Nord-Est sull’economia dell’innovazione

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –delestNim, (Numbers Innovation Motion), un progetto di Galileo Visionary District realizzato in collaborazione con InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, con il contributo della Camera di commercio di Padova. Nim permette di trasformare i dati del più? importante database aziendale ufficiale del Paese (il Registro delle Imprese) in informazioni fruibili con infografiche, commenti, analisi e report, grazie ad una piattaforma web-based liberamente consultabile da cittadini, imprese, Pubbliche amministrazioni e dai media. Un progetto che ha coinvolto, e coinvolgerà in futuro, imprese e Pubbliche amministrazioni, Università, startup specialist ed esponenti del mondo Venture Capital in un dialogo ...