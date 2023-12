Altre News in Rete:

Premio Lelio Luttazzi, a Roma la serata conclusiva

... Massimo Moriconi (contrabassista di Mina e, ininterrottamente, di Lelio Luttazzi) e Giovanni Colasanti alla. Il Premio Lelio Luttazzicon l'intento di scoprire i nuovi talenti della ...

Nasce in Svizzera la batteria superveloce che si carica in 72 secondi e dura 10 volte di più: potrebbe decretare la fine ... Assodigitale

Nasce la batteria che funziona con sale da cucina e acqua. Conserva l'energia elettrica per settimane DDay.it

Nasce in Svizzera la batteria superveloce che si carica in 72 secondi e dura 10 volte di più: potrebbe decretare la fine di Tesla

Morand eTechnology: Innovazione nella Batteria per Auto Elettriche La start-up svizzera Morand eTechnology si sta facendo strada nel settore delle tecnologie energetiche compatte con una batteria rivo ...

Nasce il primo asilo nido della storia di Parabita

L’edificio è energeticamente sostenibile in Classe A4 con impianto fotovoltaico da 80 kW e batterie di accumulo per lo scambio sul posto, impianto solare termico per la produzione a costo zero di ...