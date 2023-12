Napoli | Walter Mazzarri promette | “Non parlerò mai più di arbitri”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Massa designato in Serie B? Non voglio più essere quello che parla diè tutto nuovo, sono stato un anno e mezzo fuori per ripulirmi dal passato. Vedrete, se vengo in sala stampa e mi fate domande sugli, non rispondo.vecchio è andato in pensione. Non voglio più entrare in questi argomenti”. Queste le dichiarazioni del tecnico delin merito ad una domanda in conferenza stampa sul direttore di gara del match contro l’Inter. Nel post gara il tecnico non si era presentato ai microfoni dei giornalisti. E spiega che, qualora ci siano polemiche sugli, “preferisco non venire, come domenica visto che immaginavo un bombardamento su questo aspetto. Voglio parlare solo della squadra, di come ha ...