Napoli | maxi truffa sui bonus edilizi | 98 indagati Uno era ai domiciliari e ha ottenuto un milione di euro

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Oltre undidi crediti per ilo. È questa la cifra che un uomo è riuscito a ottenere illecitamente nonostante fosse agli arresti. La scoperta rientra in una vasta indagine della Guardia di Finanza die della Procura del capoluogo campano che ha fatto luce su unaaggravata che vede coinvolte ben 105 persone, di cui 98 indagate, e un sequestro preventivo di crediti per ilottenuti in modo illecito da circa 608 milioni di. Si tratta, infatti, di crediti riconducibili afiscali per lavori edili, come riqualificazione energetica, ristrutturazione e adeguamenti sismici, che in realtà non sono mai stati fatti. E tra le società che ...