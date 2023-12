Napoli | condannato a 4 anni un senza fissa dimora per il rogo della Venere degli stracci di Pistoletto

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) È statoa 4di reclusione e a 4mila euro di multa Simone Isaia, il 32enneritenuto responsabile dell’incendio. L’opera di Michelangelosi trovava in piazza Municipio a, inaugurata da appena due settimane quando, a metà luglio, è andata completamente distrutta in un incendio. A poche ore dal, la polizia aveva individuato il presunto responsabile e lo aveva fermato. Il gup diLinda Comella lo haoggi, 7 dicembre, secondo il rito abbreviato. L’artista biellese ha realizzato la prima versione dell’opera nel 1967: si tratta di una scultura in cemento che ...