Naga su Netflix | trama e come finisce | spiegazione finale del film

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dal 7 dicembre 2023 è disponibile su. Si tratta del nuovothriller di Meshal Al Jaser, ambientato nel deserto saudita. Tra gli attori nel cast vi sono Adwa Bader, Yazeed Almajyul e Jabran Aljabran. Una pellicola esplosiva, che vede protagonista una giovane che resta bloccata nel deserto dopo aver preso parte a una festa segreta. Qui deve affrontare un cammello in cerca di vendetta e molte altre disavventure, per riuscire a tornare in tempo per il coprifuoco a casa. Ma vediamo insieme il riassunto dellail: ladelsuLeggi anche: Analog Squad...

Altre News in Rete:

Naga, la recensione: dall'Arabia Saudita uno dei film più folli del 2023

Siamo rimasti folgorati da, film prodotto in Arabia Saudita disponibile su. Nessun punto di riferimento, nessuna spiegazione logica, solo il flusso narrativo di una storia che corre ...

Naga, la recensione del folgorante film Netflix Movieplayer

Naga (2023) – Review | Netflix Saudi Thriller Heavenofhorror.com

What to watch this weekend: Netflix’s Naga is a wild ride through Riyadh, plus Whistler Film Festival offers eclectic selection of digital movies

To help you navigate the choppy digital waves, here are The Globe’s best bets for weekend streaming. Defying the beyond-strict household laws of her father, the twentysomething Sarah (Adwa Bader) ...

The Archies: trama e cast film Netflix

The Archies è un film che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 7 dicembre 2023. Nell’India degli anni ’60, Archie e la sua banda esplorano amore, amicizia e il futuro di ...