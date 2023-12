Mugnano | uomo cerca moto sul web e trova la sua | furto denunciato ai Carabinieri

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023)sul web ela sua, quella rubata il mese prima.si fingono clienti interessati,24enne Unada cross in perfette condizioni, in vetrina su un sito di vendite online. Due ruote da gara con carrozzeria e dotazioni ben manutenute ma soprattutto molto familiari. Ha dovuto sfogliare più volte quelle foto un cittadino di, non disdegnando di zoomare sui particolari con il suo smartphone. Quella era la sua! La stessa che il 29 novembre gli era stata rubata sotto casa. Tra il sorpreso e il rinfrancato, l’ha immediatamente contattato idella stazione di. Questi si sono finti interessati ...