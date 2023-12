Motorola tinge i suoi smartphone Razr e Edge nel colore Pantone dell’anno

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –, in collaborazione con, ha annunciato per il secondo anno la realizzazione dinel. Per il 2024, ilselezionato è il 13-1023 Peach Fuzz. Questo tono è stato scelto per colorare due modelli di punta di: il40 Ultra e il40 Neo. Ruben Castano, a capo del settore Customer Experience and Design di, ha sottolineato il ruolo fondamentale delnell’intreccio tra tecnologia e umanità. Secondo Castano, ilnon è solo un elemento estetico, ma un vero e proprio mezzo di espressione che arricchisce l’esperienza degli utenti. Il ...