Motorola tinge i suoi smartphone Razr e Edge nel colore Pantone dell’anno

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –, in collaborazione con, ha annunciato per il secondo anno la realizzazione dineldell'anno. Per il 2024, ilselezionato è il 13-1023 Peach Fuzz. Questo tono è stato scelto per colorare due modelli di punta di: il40 Ultra e il40 Neo.