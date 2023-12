Moriremo tutti E sfregiano San Marco | a Venezia la vergogna più grande di Ultima Generazione | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ormai lo sfregio è continuo, quotidiano. Unasenza fine, quella messa in atto dai teppisti di: l'attacco senza soluzione di continuità al patrimonio artistico italiano nel nome del clima. Nei giorni in cui iniziano i processi dopo gli ultimi blitz, ecco cheattacca la Basilica di San, il simbolo di. Nel loro raid, gli eco-teppisti hanno utilizzato fango e Nesquik, con cui hanno lordato la facciata laterale della Basilica di San, oltre alle colonne. Dunque hanno srotolato uno striscione con cui reiteravano la loro richiesta alla politica, ossia lo stanziamento di un fondo da 20 miliardi di euro per interventi in favore dell'ambiente. E ancora, scandivano: "a ...