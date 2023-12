Monza | tenta di uccidere moglie con martello e poi si suicida

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Una donna di 79 anni è ricoverata in gravi condizioni al San Gerardo di, dopo essere stata aggredita a martellate in testa dal marito di 85 anni, che è morto dopo essersi dato fuoco in un giardino pubblico. È accaduto questo pomeriggio, forse a causa di una lite, nella loro abitazione di Varedo, in provincia di. L'uomo soffriva di depressione.