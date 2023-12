Montpellier-Lens venerdì 08 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Prosegue la striscia negativa di risultati deldi Der Zakarian, che a Monaco ha ceduto con il più classico dei risultati per la sesta volta in questa stagione. Il Paillade torna sul terreno amico a una settimana dal pareggio nel recupero contro il Clermont, e trova unin gran spolvero e ormai ad un passo dal terzo posto.I Sang et Or con InfoBetting: Scommesse Sportive e