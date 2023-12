Montemesola | le Confraternite si preparano all’elezione degli organi sociali

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Si terranno domenica 17 dicembre presso il Salone Parrocchiale, dalle ore 16 alle ore 18, le elezionidelledel Santissimo Rosario e di San Michele Arcangelo. L’assemblea elettiva è un momento molto atteso e delicato per le due congregazioni che andranno a scegliere la figura che guiderà il gruppo come Priore protempore, con tutti gli oneri e gli onori che il ruolo comporta e che non riguardano le solo le feste ma anche compiti piuttosto delicati, come servizi cimiteriali, individuazioni di nuovi loculi per le tombee gestione a 360° della Confraternita in ottemperanza allo statuto diocesano delle. Avranno diritto al voto tutti i confratelli e le consorelle in regola con l’amministrazione e che non abbiano procedimenti ...