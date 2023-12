Mondiale Under 17 | l'esperto a CM | 'Nel Mali ho visto il nuovo Kanté | la Germania il difensore per il Milan'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Come diceva Gary Lineker? "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine vince la"?!...

Altre News in Rete:

Bianca è campionessa mondiale di danza aerea under 14

Bianca Gortan, 11 anni, cecinese, ha riconfermato per il secondo anno consecutivo il titolo di campionessadi danza aerea. Al campionato ...

Mondiale Under 17, i migliori sette talenti della competizione L'Ultimo Uomo

Bianca è campionessa mondiale di danza aerea under 14 QuiLivorno.it

Da Cristante a Gustavo Gomez, quelli che non riposano mai: chi sono i giocatori più utilizzati nel 2023

Studio del Cies, il romanista è stato in campo 4782', 12' in più di Donnarumma. In Europa il primato spetta a Bruno Fernandes del Manchester United. Il leader ...

Orange Bowl, il torneo che lancia i campioni: tutte le finali azzurre

E' la settimana dell'Orange Bowl, uno dei tornei junior più iconici nel circuito mondiale. Anche se non ha più il fascino di qualche decennio fa, ...