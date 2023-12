MOC | Commissione europea | indagine su import EV cinesi tipico atto di protezionismo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pechino, 07 dic – (Xinhua) – L’antisovvenzioni dellasulleazioni di veicoli elettrici (EV)manca di prove sufficienti ed e’ undicommerciale, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC). In una conferenza stampa, il portavoce del MOC, He Yadong, ha dichiarato che laha avviato l’il 4 ottobre senza alcuna applicazione industriale e che la Cina si oppone fermamente a tale iniziativa. L’disturba e distorce gravemente le catene industriali e di fornitura automobilistiche globali, non favorisce la risposta della Cina, dell’Europa e del mondo intero al cambiamento ...