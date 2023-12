Mo | Renzi | ' oggi inizia Hannukkah | appello a liberazione ostaggi'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Stasera, la tradizionale ricorrenza ebraica, una festa di luce e di speranza che unisce tutto il popolo ebraico. L'ambasciata israeliana a Roma poco fa si è illuminata di arancione, il colore dei capelli dei bambini della famiglia Bibas, interamente sequestrata da Hamas, per rilanciare l'per ladi tutti i civili tenuti ino dai terroristi di Gaza. Che la festa quest'anno sia momento di riflessione e di impegno rinnovato per ladei 138 civili ancora ino dei terroristi di Hamas. Che rivedano la luce presto, fuori dai maledetti tunnel. E che sconfitti i terroristi di Hamas finalmente si arrivi a ratificare il principio: due popoli, due stati". Così Matteosu ...

