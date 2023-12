Milano | Paratico L’Albero della Vita | “Non dimentichiamoci di dare un sogno a chi non ce l’ha”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Sotto un albero così bello era altrettanto importante puntare i riflettori su tante famiglie in difficoltà. L’iniziativa è l’invito a tutti di non dimenticarci diune possibilità a chi non ne ha”. Lo ha detto Chiara, responsabile Corporate Fondazione L'AlberoOnlus, in occasionecerimonia di accensione deldi Baci Perugina, parte del progetto del Comune di“Natale degli alberi”. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/PILLOLA.mp4"— [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.