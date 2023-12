Milano | in giro con una pistola a salve e droga in casa | arrestato 16enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023), 7 dic.(Adnkronos) - Un ragazzino italiano di 16 anni, con precedenti per furto e rapina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per minacce gravi aggravate è statodagli agenti della polizia di Stato. La scorsa settimana, il ragazzino aveva puntato una, poi rivelatosi a, contro gli addetti alla sicurezza di un centro commerciale in zona Quarto Oggiaro. Così è scattata un'indagine. Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza del centro commerciale e hanno identificato il giovane; quindi hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione alla ricerca dell'arma. Oltre a rinvenire la, risultata ae priva del tappo rosso, ...