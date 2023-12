Milan | individuato il sostituto di Krunic

Altre News in Rete:

Inter, in arrivo un nuovo rinforzo in difesa

La dirigenza avrebbein Tiago Djaló il rinforzo giusto per la retroguardia. Il centrale 23enne, in forza al Lilla ed ex, é considerato il rinforzo ideale nel reparto a tre di ...

Pioli scagionato, il responsabile è un altro: "È tutta colpa sua" | Individuato il vero problema Il Giornale dello sport

Milan, operazione centravanti: individuato l'erede di Giroud | Lo vuole mezza Europa - Romanista Romanista

Calciomercato Milan LIVE: Guirassy primo nome per l’attacco, Krunic via a gennaio

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in pr ...

Inter, in arrivo un nuovo rinforzo in difesa

News di mercato in casa Inter, infatti, dopo l'emergenza in difesa, la società è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. La dirigenza avrebbe individuato in Tiago Djaló il rinforzo giusto per la ...