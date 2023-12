Altre News in Rete:

Bennacer, parla il fratello: 'Quando torna a casa andiamo al Laser Game'

Commenta per primo Nel documentario 'Roots' sulle origini di Ismael Bennacer , prodotto dal, come ospite c'è anche ilmaggiore del centrocampista rossonero, Samir Bennacer , che di lui dice: 'E' una persona molto semplice ed è quello che gli piace: quando torna andiamo a ...

Milan, il fratello di Bennacer: “Ismaël una persona semplice, gli piace…” Pianeta Milan

La semplicità di Bennacer secondo il fratello: "Quando torna a casa andiamo al Laser Game" Milan News

Retroscena Bennacer, il fratello: «È una persona semplice, ecco cosa fa quando torna a casa»

Nel documentario “Roots” sulle origini di Ismael Bennacer, il fratello del centrocampista ha svelato un retroscena di vita extra campo Retroscena Bennacer. Nel documentario “Roots” sulle origini dell’ ...

Bobo Tv, colpo di scena: Vieri saluta Adani, Cassano e Ventola. Il divorzio su Twitch, social infuocati

Lui da Torino non se n’è mai veramente andato, non foss’altro perché ci vive con la famiglia. Inoltre, il fratello ha un noto ristorante in pieno ... Il cielo è azzurro sopra Bologna, anche se le ...