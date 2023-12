Milan | Camarda nella top 15 dei più cercati su Transfermartk di novembre

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In assenza di Giroud ilha deciso di puntare su. Il giovanissimo attaccante italiano ha trovato qualche minuto in Serie A, rompendo ogni record di precocità. Un’esplosione rapida e incredibile, che gli ha fatto fare il giro del mondo. Nessuno o quasi lo conosceva e nel giro di una notte tutti stavano invece parlando di lui. Il noto sito Transfermarkt ha pubblicato la lista dei giocatori piùdel mese di: non a casoè al 14esimo posto. Se Ronaldo e Messi guidano come sempre incontrastati ogni classifica inerente al mondo del calcio, dietro di loro ci sono spesso tante sorprese. Al terzo posto dei più risu internet dic’è infatti Yildiz della Juventus, mentreè 14esimo. Dietro di lui tanti ...