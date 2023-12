Milan | Bennacer | “Champions e Scudetto | faremo di tutto per provarci”

Altre News in Rete:

Milan, individuato il sostituto di Krunic

Ilsi sente comunque al completo con, Reijnders, Loftus - Cheek, Musah, Adli e Pobega . Per l'estate invece l'obiettivo è già stato individuato in Assane Ouédraogo , talento classe ...

Raiola: “Il Milan non ha compreso Romagnoli e Donnarumma. Sul futuro di Ibra…” MilanLive.it

Krunic via dal Milan I rossoneri hanno scelto il sostituto

Rade Krunic potrebbe salutare il calciomercato Milan. In tal senso i rossoneri hanno individuato il sostituto Arriva in estate Rade Krunic potrebbe salutare il calciomercato Milan. In tal senso i ros ...

Milan, Bennacer: "Siamo in ritardo ma allo scudetto ci crediamo"

Contro il Frosinone è finito il calvario ed è tornato in campo sei mesi dopo l'infortunio al ginocchio. Ora Ismael Bennacer vuole aiutare il suo Milan a recuperare i punti lasciati per strada: "Sono s ...