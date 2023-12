Milan | alibi finiti | con l’Atalanta è più importante che con il Newcastle In coppa | meglio quarti che terzi… | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) 2023-12-07 21:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Due partite-chiave. Sabatoe mercoledì il, senza l’ex Tonali, sempre in trasferta. Due partite per capire quale sarà il futuro delnella primavera del 2024. Perché è vero che non siamo nemmeno a metà stagione, ma tra una settimana sapremo già se i rossoneri saranno ancora in Europa, ed eventualmente in quale, dopo aver saputo se avranno approfittato del fatto che la sera prima la Juventus e il Napoli si saranno tolti punti a vicenda, favorendo di conseguenza la rincorsa di Calabria e compagni verso i piani alti della classifica. Al di là di chi giocherà, con o senza Leao, la squadra di Pioli ha il dovere di dare continuità al successo di sabato scorso contro il neopromosso ...