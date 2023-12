Migranti | Sunak | Non lascerò che Corte europea blocchi voli in Ruanda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Londra, 07 dicembre 2023 "Vorrei quindi ripetere quello che ho detto due settimane fa. Non permetterò a un tribunale straniero di bloccare questi. Se ladi Strasburgo sceglierà di intervenire contro la volontà espressa dal nostro Parlamento sovrano, farò quanto necessario per far decollare i", le parole del Primo Ministro del Regno Unitonel corso di una conferenza stampa. / 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev