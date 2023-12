Meteo | veloce perturbazione per l' Immacolata | migliora nel weekend

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Unaatlantica attraverserà la nostra Penisola nel giorno della festa dell'. Sono previste precipitazioni soprattutto al Nord-Ovest con neve fin verso i 100-200 metri e poi sulle Isole Maggiori dove non mancheranno anche temporali. Deboli fenomeni saranno possibili anche sulle regioni del Centro con neve oltre i 1000-1200 metri sui rilievi.nelTempo inmento nel corso del fine settimana anche se non mancheranno addensamenti in transito e locali piogge. Nella prima parte della prossima settimana avremo un campo di alta pressione con temperature al di sopra delle medie. Possibile ritorno del maltempo comunque entro metà mese.Le previsioni di venerdì 8 dicembreAl Nord cieli nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con precipitazioni ...